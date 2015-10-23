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ليس للنساء فقط.. سن اليأس يصيب الرجال اعرف أهم علاماته

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ليس للنساء فقط.. سن اليأس يصيب الرجال اعرف أهم علاماته ليس للنساء فقط.. سن اليأس يصيب الرجال اعرف أهم علاماته
تتميز مرحلة انقطاع الطمث عند النساء بعرض ظاهر وهو توقف الدورة الشهرية، فيما يمر الرجل بنفس المرحلة وربما فى نفس السن، لكن نظرًا لعدم وجود عرض ملموس وواضح كالدورة الشهرية لدى النساء، يجهل البعض أن للرجال أيضًا مرحلة انخفاض هرمونات الجنس إن جاز التعبير.

بعد الخمسين تحديدًا يبدأ هرمون الذكورة لدى الرجل فى الانخفاض بصورة تدريجية، مصاحبًا له بعض الأعراض التى يوضحها محمد أبو حديد أستاذ مساعد أمراض الذكورة وهى:

- يتغير توزيع بالجسم لدى الرجل فيزداد حجم الثدى ودهون البطن، نتيجة لظهور أثر هرمون الأنوثة بعد انخفاض النسبة المقابلة له من هرمون الذكورة فى جسد الرجل.

- الفترة بين العلاقة الجنسية تتباعد إلى حد ما، ففى مرحلة الشباب يمكن للدورة الجنسية أن تتكرر بعد مرور 30 دقيقة من ارتخاء العضو الذكرى، فيما قد تمدد تلك الفترة لساعات وأيام بل وأسابيع بعد سن الخمسين، والدورة الجنسية هى قدره العضو الذكرى على الانتصاب لفترة كافية والقذف والارتخاء.

- الوصول لانتصاب العضو الذكرى يحتاج وقتًا أطول نسبيًا من ذى قبل، نظرًا لضعف عملية تدفق الدم إلى العضو الذكرى كما تتأثر درجة صلابة القضيب ويصبح أكثر ارتخاءً.

- قد يلاحظ بعض الرجال نعومة أصواتهم إلى درجة بسيطة عن ذى قبل.

- زيادة فرض التعرض لتضخم البروستاتا كما يصاحبها احتقان فى الحوض وصعوبة التبول أحيانًا.

- قلة كثافة العظام نظرًا لضعف كمية الكالسيوم التى تصل إليها، بفعل هرمون الذكورة، وكذلك تتعرض العضلات أيضًا لنوع من الضعف.

- ظهور بعض الأعراض النفسية كالأرق والإحباط.
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مصر 365

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