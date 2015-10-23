بالفيديو ..فتاة صغيرة عمرها عشر سنوات تنجب طفلين في ايران

تعاني الفتيات الصغيرة أو الأطفال في ايران من قانون زواج القاصرات حيث يسمح بالزواج تحت 18 عاما وتظهر احصائية أن 3,5% من الفتيات في إيران تزوجن تحت سن 15 عاما في العام الماضي بينما نسبة الفتيات اللاتي تزوجن من سن 15 حتى سن19 بلغت 30% وكانت الحكومة الايرانية رفضت التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الحكومات إلى منع تزويج القاصرات وكشفت عضوة في مجلس الشورى الايراني فاطمة دانشور عن وجود فتاة صغيرة عمرها عشر سنوات أنجبت طفلين وتقوم الفتاة بتأجير أطفالها للآخرين من شدة الفقر أثناء تحدثها عن مآسي الفتيات والأطفال في إيران إلى أن هذة الفتاة الصغيرة ذات العشر سنوات لم تنجب طفليها عن طريق الزواج.

وأوضحت فاطمة أن الفتاة من الممكن أن تكون تعرضت إلى الاغتصاب الذي أدى إلى إنجابها هذين الطفلين وذلك بسبب الفقر الشديد وأن والد الطفلة محبوس وأمها سيدة فقيرة ويعيشون حياة مأساوية.

وانتقدت العضوة فاطمة المسؤولين في ايران عن وضع الأطفال الذي بات أكثر سوءا وأن المنظمات الحكومية لم تعمل بالمستوى المطلوب حيال مشاكل الأطفال وأن مدينتها إسلام شهر التابعة للعاصمة الإيرانية طهران للأسف كل يوم تشهد ولادة أطفال بدون هوية .

شبكةعيونالإخبارية

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