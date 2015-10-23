أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

استمرار إغلاق ضريح الإمام الحسين اليوم الجمعة وحتى غد السبت

Google+ Print
استمرار إغلاق ضريح الإمام الحسين اليوم الجمعة وحتى غد السبت استمرار إغلاق ضريح الإمام الحسين اليوم الجمعة وحتى غد السبت

يستمر إغلاق ضريح الإمام الحسين اليوم الجمعة وحتى غد السبت وذلك وفقا لقرار مديرية أوقاف القاهرة منعا لـ”الأباطيل الشيعية” التي تحدث يوم عاشوراء, وما يمكن أن يحدث من طقوس شيعية لا أصل لها في الإسلام وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات.

وكانت وزارة الأوقاف،  قررت إغلاق ضريح الإمام علي، من الخميس إلى السبت.

وقالت الوزارة،  إن القرار الذي اتخذته يهدف إلى “منع الأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء، وما يمكن أن يحدث من طقوس شيعية لا أصل لها في الإسلام”.

وأضافت الوزارة،  أن الإغلاق يسعى إلى تفادي ما يُمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات “مشددة على أنها”ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، تجاه أي تجاوز يحدث”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا