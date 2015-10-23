استمرار إغلاق ضريح الإمام الحسين اليوم الجمعة وحتى غد السبت

يستمر إغلاق ضريح الإمام الحسين اليوم الجمعة وحتى غد السبت وذلك وفقا لقرار مديرية أوقاف القاهرة منعا لـ”الأباطيل الشيعية” التي تحدث يوم عاشوراء, وما يمكن أن يحدث من طقوس شيعية لا أصل لها في الإسلام وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات.

وكانت وزارة الأوقاف، قررت إغلاق ضريح الإمام علي، من الخميس إلى السبت.

وقالت الوزارة، إن القرار الذي اتخذته يهدف إلى “منع الأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء، وما يمكن أن يحدث من طقوس شيعية لا أصل لها في الإسلام”.

وأضافت الوزارة، أن الإغلاق يسعى إلى تفادي ما يُمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات “مشددة على أنها”ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، تجاه أي تجاوز يحدث”.