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الطائرات تقصف أهدافا تابعة لجماعة الحوثيين وصالح في صنعاء

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الطائرات تقصف أهدافا تابعة لجماعة الحوثيين وصالح في صنعاء الطائرات تقصف أهدافا تابعة لجماعة الحوثيين وصالح في صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربى أهدافا تابعة لجماعة الحوثيين وصالح في صنعاء .

وذكر شهود عيان، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط،  أن الطائرات استهدفت منزل اللواء على محسن الأحمر في حى حدة الذى تتخذه قيادات الجماعة مقرا لهم منذ الاستيلاء عليه فى سبتمبر الماضى كما يتردد أنهم يعتقلون فيه معارضيهم .

كما استهدفت الطائرات الليلة الماضية مخازن الصواريخ في جبل عطان وسمعت دوى انفجارات كبيرة .

ومن ناحية أخرى، وجهت طائرات التحالف ضربة قوية لميليشيات الحوثيين بعد مقتل أحد أهم قيادات الجماعة فى قصف على مواقع لهم فى محافظة حجة شمال غرب اليمن على الحدود .. وأكدت مصادر فى حجة أن القيادى الحوثى إبراهيم محمد على الكجلانى /أبو حمزة/ قتل فى قصف للطائرات أمس فى منطقة ميدى الساحلية وعددا من مرافقيه الإضافة إلى إصابة ابنه ..ويعد الكحلانى المسئول الأمني للمليشيات الحوثية ومسؤل جبهة ميدي.

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