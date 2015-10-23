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قوات حرس الرئاسة بالكونغو تحاصر معارضين بارزين للرئيس

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قوات حرس الرئاسة بالكونغو تحاصر معارضين بارزين للرئيس قوات حرس الرئاسة بالكونغو تحاصر معارضين بارزين للرئيس

حاصرت قوات الحرس الرئاسي في الكونغو،  معارضين بارزين للرئيس دينيس ساسو نجيسو، يرفضون إجراء تصويت على تمديد فترات الرئاسة في الدستور.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة عن جاي برايس بارفيت كوليلاس، وهو وزير سابق أقيل لمعارضته إجراء أي تغيير دستوري، “إن نحو 50 جنديا وصلوا أمس إلى منزله في برازافيل في سيارات جيب عسكرية، وبدأوا في محاصرة المنزل”.

وأضاف كوليلاس أن التفسير الوحيد هو أنني أبلغت الرئيس بأنه ليس مسموحا له بتعديل الدستور، موضحا أن ثلاثة معارضين آخرين للرئيس موجودون معه بالمنزل.

وسيحدد استفتاء يجرى الأحد المقبل، ما إذا كان بإمكان ساسو نجيسو، البالغ من العمر 71 عاما، الترشح قانونا لفترة ثالثة متتالية في انتخابات العام القادم.

ويحظر الدستور الحالي على الرئيس – الذي حكم البلاد على مدى 31 عاما خلال ال 36 عاما الماضية – الترشح للرئاسة مرة أخرى.

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