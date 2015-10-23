مهاب مميش : عبور 267 سفينة في قناة السويس خلال أسبوع

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت خلال الأسبوع الماضى بداية من السبت وحتى أمس الخميس، عبور 267 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 17 مليونا و638 ألف طن.

وشهدت القناة الجديدة وحدها فى تلك الفترة، عبور 123 سفينة بحمولة قدرها 8 ملايين و464 ألف طن حمولات مختلفة قادمة من البحر الأحمر جنوبا ومتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط شمالا، كما شهدت القناة القديمة من اتجاه الشمال عبور 144 سفينة بحمولة قدرها 9 ملايين و174 ألف طن، ليصل الإجمالى إلى 267 سفينة من الاتجاهين خلال أسبوع بحمولة قدرها 17 مليونا و638 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، أن القناة قد شهدت خلال يومى السبت والأحد عبور 91 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 5 ملايين و871 ألف طن، وشهدت القناة الجديدة وحدها عبور 47 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و124 ألف طن، بينما عبرت القناة القديمة 44 سفينة من الاتجاهين دون توقف بحمولة قدرها 2 مليون و800 ألف طن.

وشهد المجرى الملاحى للقناة الإثنين، عبور 41 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، أما قافلة الشمال فقد شهدت عبور 27 سفينة بحمولة قدرها مليون و480 ألف طن، وعبرت 14 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها 520 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت الثلاثاء، عبور 48 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و900 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وشهدت قافلة الشمال عبور 29 سفينة بحمولة قدرها مليون و600 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةLONDAN MSC بحمولة قدرها 182 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى السعودية، كما عبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAILOE MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية، أن قناة السويس شهدت الأربعاء، عبور 48 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و681 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة قدرها 967 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIBO MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب “القناة الجديدة” بحمولة قدرها مليون 714 الف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL INDIN OCEONبحمولة قدرها 193 ألف طن.

وتابعت التقارير الملاحية الرسمية للقناة، أن قناة السويس شهدت أمس الخميس عبور 39 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و600 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 24 سفينة بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCM BACIFIC OCEAN بحمولة قدرها 193 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت 15 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية EDITH MAERSKبحمولة قدرها 171 ألف طن.