شاهد عيان لــ"صحافة المواطن": إصابة 6 مواطنين فى انفجار قنبلة بميدان الرماية بالهرم

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أكد شاهد عيان فى اتصال هاتفى لــ"اليوم السابع"، أن القنبلة التى انفجرت منذ قليل، بميدان الرماية، نتج عنها إصابة 6 مواطنين، موضحا أن القنبلة كانت داخل أحد الفنادق الشهيرة بالهرم، وأن عناصر من الشرطة تفرض كردونا أمنيا، وتجرى عملية تمشيط بالمنطقة تحسبا لوجود متفجرات أخرى.

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