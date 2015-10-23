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مصدر يمنى: انفجارات عدن ناجمة عن احتفالات فى حفل زفاف

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مصدر يمنى: انفجارات عدن ناجمة عن احتفالات فى حفل زفاف مصدر يمنى: انفجارات عدن ناجمة عن احتفالات فى حفل زفاف

أكد مصدر محلى بمدينة عدن باليمن أن الانفجارات العنيفة التى هزت مدينة عدن فى ساعة متأخرة من مساء أمس كانت ناتجة عن استخدام أسلحة متوسطة وقنابل صوتية خلال حفل زفاف .

وطمأن المصدر، فى تصريح نقلته صحيفة "عدن الغد" الالكترونية صباح اليوم، المواطنين بأن هذه الانفجارات لم تكن ناتجة عن هجوم من قبل مسلحين كما ادعت بعض الوسائل الإعلامية .. وطالب المواطنين بألا يقوموا بمثل هذه الأعمال فى احتفالاتهم .

وقد سمع المواطنون فى عدن الليلة الماضية دوى انفجار عنيف بالقرب من معسكر الدفاع الجوى شمال مديرية المنصورة بعدن أعقبه إطلاق نار كثيف .

وكانت عدد من وسائل الإعلام قد ذكرت أمس أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مقر القوات السودانية قرب مطار عدن الدولى جنوب اليمن مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى وثبت عدم صحة الخبر ..ودعت السلطات الأمنية والمقاومة الشعبية وسائل الإعلام إلى توخى الحذر فى نشر الأخبار المتعلقة بالنواحى الأمنية فى المدينة والتأكد من مصادرها لأن هناك جهات تروج هذه الأخبار الكاذبة لزعزعة الأمن .

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مصر 365