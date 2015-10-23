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اجتماع رباعى الوساطة لاحتواء التوتر الفلسطينى الإسرائيلى أهم الأخبار المتوقعة

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اجتماع رباعى الوساطة لاحتواء التوتر الفلسطينى الإسرائيلى أهم الأخبار المتوقعة اجتماع رباعى الوساطة لاحتواء التوتر الفلسطينى الإسرائيلى أهم الأخبار المتوقعة
فيينا: يجتمع رباعى الوساطة فى محادثات السلام بالشرق الأوسط فى فيينا (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة) وذلك فى محاولة لاحتواء التوتر الشديد فى العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والتخفيف من حدة تصريحاتهم وتهدئة الوضع على الأرض.

فيينا: اجتماع اللقاء الروسى الأمريكى السعودى التركى حول سوريا الذى سيعقد فى فيينا، بمشاركة وزراء خارجية أمريكا جون كيرى وروسيا سيرجى لافروف والسعودية عادل الجبير وتركيا فريدون سينيرلى، لبحث سبل دفع العملية السياسية فى سوريا إلى الأمام.

باريس: يلتقى وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس فى باريس ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمام المتحدة المعنى بسوريا لبحث سبل حل الأزمة السورية.. ومن المقرر أن يعقدا مؤتمرا صحفيا عقب لقائهما.

بغداد : قيادة عمليات بغداد تدعو المواطنين العراقيين إلى عدم التظاهر اليوم الجمعة، على ضوء قيام القوات الأمنية العراقية بتوفير الحماية للزائرين للعتبات المقدسة لدى الشيعة والمواكب، احتفالا بذكرى عاشوراء واستشهاد الأمام الحسين بن على.

بريتوريا : يلتقى رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما مع القيادات الطلابية والجامعية فى محاولة للتوصل إلى حل للأزمة القائمة بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية التى أثارت احتجاجات عارمة بين الطلاب.
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