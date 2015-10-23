الجزار المتهم بذبح زوجين بالشرقية يعترف: "كنت أمر بضائقة مالية"

اعترف "يحيى.أ.ع.م" 21 سنة جزار وشهرته "محمود الأهوانى" المتهم بقتل زوجين فى منزلهما وقطع رأس الزوجة أمام النيابة العامة بالشرقية، بأنه كان يمر بضائقة مالية دفعته لقتل الزوجين.

وقال المتهم، إنه قام بسرقة هاتف محمول وحلق ذهب ومبلغ مالى 2000 جنيه، كما أرشد عن المضبوطات وتبين تطابق بصمات المتهم مع البصمات الموجود على دولاب المجنى عليهما أثناء قيامه بالتفتيش لسرقة أى مبالغ مالية.

وكانت نيابة بلبيس بالشرقية قد قررت مساء أمس الخميس، برئاسة المستشار أمير نوار رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الجزار المتهم بذبح زوجين بمنزلهما.

وكان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على "محمد.إ.ف" 81 سنة وزوجته "فوزية.ع.ا" 70 سنة، وبهما آثار طعنات نافذة بالرقبة، ما يؤكد قيام الجانى بذبحهما وتم إيداع الجثتين مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 11350 إدارى مركز بلبيس.

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