39 ألف مخالفة انتظار خاطئ بالعاصمة خلال أسبوعين

واصلت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة، من تكثيف حملات الإشغالات والمرور التى يترأسها اللواء علاء الديجوى مدير المرور، لفرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى وتكثيف الحملات المرورية لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق، والمحاور، والميادين، بالعاصمة وتحقيق السيولة المرورية.

وأسفرت الحملات المرورية التى شنتها الإدارة خلال أسبوعين عن سحب تراخيص 171 رخصة قيادة وتسيير، وتحرير 39813 مخالفة تكبيل (كلابش)، وضبط 141 سيارة بدون لوحات، و1390 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وتواصل حملات قطاع أمن القاهرة فى كافة المحاور والميادين لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وإعادة المظهر الحضارى لكافة شوارع العاصمة.