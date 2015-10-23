بالصور..ضبط آلاف من الأقراص المخدرة بحوزة نجار قبل تهريبها إلى السعودية

تمكنت إدارة تأمين الركاب برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط الراكب "م.م" سن 42 ويعمل نجار مسلح ومقيم الدقهلية قبل تهريبه كميات كبيرة من الأقراص المخدرة للسعودية.

وأفاد مصدر بالمطار أن الأقراص شملت نوعية الترامادول المخدرة وذانتكسس المنومة والتى وزنت نحو 5 كيلو جرامات وذلك قبل سفره إلى جدة من مبنی الركاب رقم 1 على الرحلة رقم 475.

وأوضح المصدر أن الخدمة الأمنية المعينة على جهاز الـx ray اشتبهت فى حقيبة الراكب لوجود أجسام معتمة بداخلها وبفتحها تبين وجود جيب سرى من الخشب ملفوف بأوراق الكربون والبلاستيك أسفل ملابسه وبفتحه تم العثور على الأقراص المخدرة والمنومة، فأمر اللواء طارق فتحی مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.



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