أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور..ضبط آلاف من الأقراص المخدرة بحوزة نجار قبل تهريبها إلى السعودية

Google+ Print
بالصور..ضبط آلاف من الأقراص المخدرة بحوزة نجار قبل تهريبها إلى السعودية بالصور..ضبط آلاف من الأقراص المخدرة بحوزة نجار قبل تهريبها إلى السعودية
تمكنت إدارة تأمين الركاب برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط الراكب "م.م" سن 42 ويعمل نجار مسلح ومقيم الدقهلية قبل تهريبه كميات كبيرة من الأقراص المخدرة للسعودية.

وأفاد مصدر بالمطار أن الأقراص شملت نوعية الترامادول المخدرة وذانتكسس المنومة والتى وزنت نحو 5 كيلو جرامات وذلك قبل سفره إلى جدة من مبنی الركاب رقم 1 على الرحلة رقم 475.

وأوضح المصدر أن الخدمة الأمنية المعينة على جهاز الـx ray اشتبهت فى حقيبة الراكب لوجود أجسام معتمة بداخلها وبفتحها تبين وجود جيب سرى من الخشب ملفوف بأوراق الكربون والبلاستيك أسفل ملابسه وبفتحه تم العثور على الأقراص المخدرة والمنومة، فأمر اللواء طارق فتحی مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020