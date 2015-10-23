إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بسبب مطب صناعى بـ"شبين القناطر" بالقليوبية

أصيب 10 أشخاص فى مشاجرة، بكفر طحا بشبين القناطر، بعد قيام أحد أطراف المشاجرة بعمل مطب صناعى بالشارع، فحدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة قام كل منهما بالتعدى على الآخر.

وتمكنت مركز شرطة شبين القناطر من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ذلك أكدوا قيام اثنين من طرفى المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزتهم أحدثت إصابتهم، وذلك لنصرة الطرف الأول.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24749 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.

من ناحية أخرى تمكن مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط "حسانين. س. م. د" 56 عام صاحب مكتب تقسيم أراضى ومقيم المرج القاهرة، حال قيامه بالاستعلام عن رخصة السيارة رقم 2798 "ف ب ص" ملاكى قليوبية منسوب صدورها لوحدة مرور شبين القناطر، وبالفحص تبين أنها تخص السيارة بيجو 307 تحمل شاسيه رقم 80261466 موتور رقم 20221027، والسيارة المضبوطة حوزته تحمل شاسيه رقم 541197 موتور رقم 254099 " مجهزة طبياً باسم "محمود.أ.ى. م"، المقيم كفر شبين – دائرة المركز وأنه مبلغ بفقد تلك اللوحات.

بمواجهة المتهم قرر بقيامه بشراء السيارة من "عامر فتحى، المقيم الجعافرة، ولا يعلم باقى بياناته وأنكر علمه بأن الرخصة الموجودة حوزته مزورة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وضبط المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11124 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.