لمرضى الإمساك المزمن.. التين البرشومى ملين طبيعى يعالج المشكلة

التين البرشومى أحد أهم أنواع الفاكهة الموسمية، له عشاقه الذين يفضلونه على الكثير من الفواكه الأخرى، ولنسب السكر العالية التى يحتوى عليها، يمكن للتين البرشومى أن يصبح من أفضل أنواع الفاكهة التى تمد الجسم بالطاقة.

وعن فوائده لمرضى بعينهم يحدثنا الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، موضحا أن التين البرشومى له الكثير من الفوائد لاحتوائه على البوتاسيوم بنسب عالية ومركزة، ولقيمته الغذائية وفوائده المتمثلة فى تعزيز دفاعات الجسم، والإمداد بالطاقة والتقليل من نسب الكوليسترول الضار.

أما عن فائدته التى يجهلها البعض، فهى قدرته على علاج حالة الإمساك المزمن، وحسب تأكيد الدكتور مروان، فالتين بكل أصنافه أشكاله وإضافاته يساعد على التخلص من حالة تيبس البراز تماما، ويعمل عمل الملين الطبيعى للتخلص من حالة الإمساك المزمن.

وتابع الباحث فى الدواء والغذاء حديثه قائلا "التين البرشومى قادر على تنشيط عمل المعدة والهضم، وبالتالى يساعد على التخلص من الإمساك وتليين البراز لتكتمل عملية الإخراج، وأفضل طرق تناوله تلك التى يتناوله مريض الإمساك فيها بشكل طبيعى حوالى 3 ثمرات عند الشعور بالإمساك، كذا يمكن إضافته مجففا إلى كوب من اللبن الساخن، ليصبح مفعوله مضاعفا فى تليين البطن، ولكن مرضى السكر ومتبعى الريجيم عليهم باستشارة المختص المتابع لحالتهم أولا قبل تناوله لنسب سكرياته العالية".