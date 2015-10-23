اتخلص من وزنك الزائد.. السمنة تصيبك بالاضطرابات النفسية

الكثير من الاضطرابات النفسية تطال الشخص البدين، خاصة من يزيد وزنه لفترات طويلة دون تحقيق أى نجاح فى التخلص منها، فالعيش بجسم ضخم ووزن زائد مرهق بدنيًا ونفسيًا، لذلك هناك ربط بين السمنة والإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية.

وعن هذه العلاقة حدثنا الدكتور صابر الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة، والذى أوضح أن السمنة وفشل أنظمة الريجيم، وصعوبة تحكم الشخص البدين فى شهيته، سبب فى إصابته بالكثير من المشكلات والاضطرابات النفسية، لصعوبة تأقلمه مع حجم الجسم، والتمتع بصحة جيدة.

وأوضح صابر أن الكثير من الاضطرابات النفسية ترتبط بزيادة الوزن، أهمها البوليميا وهى مشكلة تصيب بعض البدناء للرغبة فى التخلص من الطعام بعد تناول كميات كبيرة منه بالتقيؤ كذلك ترتبط العزلة والاكتئاب والحزن بالسمنة، وارتبط الشره المرضى مع السمنة لما يشعر به بعض مرضاها من فقدان للأمل فيلجئون لمتعتهم الوحيدة وهى تناول الطعام، لذا فلزامًا على البدين أن يتخلص من وزنه الزائد ليتمع بصحة بدينة ونفسية جيدة، ويتخلص من كل مسببات الإصابة بالنقص، وكل ما يتخللها من اضطرابات فى العلاقات الاجتماعية مع الجنس الآخر، والعلاقات التواصلية بكل عام، وحتى لا تتأثر ثقته بنفسه.