4 نصائح للعناية بالمطبخ

يترتّب على كلّ ربّة منزل الحفاظ على مطبخها نظيفاً، خصوصاً أن هذا الحيّز يجذب الحشرات، ويساهم في نشر البكتيريا بالمنزل لارتباطه بإعداد الطعام.

"سيدتي نت" يقدّم لك 4 نصائح للعناية بمطبخك:

1- احرصي على غسل يديك بالماء والصابون بشكل مستمرّ، خصوصاً قبل الطهي وبعده. ولا تنسي إزالة أيّ نوع من المجوهرات قبل لمس الطعام.

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2- نظفي الأسطح بشكل دوري، واحرصي على غسل ملابس المطبخ الخاصة بك بانتظام، واستخدمي مناشف ورقية لمهام الطهي المختلفة، وحافظي على أرضية المطبخ نظيفة، بالإضافة الى غسل ألواح التقطيع بالماء الساخن قبل الاستخدام وبعده.

3- قومي بغسل الأطباق بعد وقت قصير من استخدامها، متجنّبة تراكمها لأيام عدة، وذلك منعاً لانتشار البكتيريا الضارّة.

4- احرصي على تغيير أكياس القمامة يوميّاً، حتى ولو لم تمتلئ بالكامل، مما يساعد على عدم انتشار الروائح الكريهة التي تجذب الحشرات.