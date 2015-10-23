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أسامة كمال: رصد متواطئة مع الجزيرة" ودخل القناة القطرية لا يتعدى 40% من مصروفاتها

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أسامة كمال: رصد متواطئة مع الجزيرة" ودخل القناة القطرية لا يتعدى 40% من مصروفاتها أسامة كمال: رصد متواطئة مع الجزيرة" ودخل القناة القطرية لا يتعدى 40% من مصروفاتها
قال الإعلامى أسامة كمال، إن دخل قناة الجزيرة لا يتعدى 40% من مصروفاتها، وإن تمويلها يأتى من أمير قطر وشعبه، الذى يدفع 100 مليون دولار على الأقل، لتستكمل الجزيرة طريقها الذى بدأته، ضد ودول المنطقة.


>وكشف الإعلامى أسامة كمال، عبر برنامجه "القاهرة 360"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، بالمستندات والأسماء، تورط عدد كبير من المصريين فى دعم قناة الجزيرة و"موقع رصد"، الذى تموله القناة القطرية، مشيرًا إلى أن "الجزيرة كانت تدفع 50 ألف دولار لرصد شهريًا، كى تُفبرك أخبارًا ضد مصر".

ولفت إلى أن من بين هذه الأسماء من جانب المصريين شخص يدعى "عبد العزيز مجاهد"، أحد الداعمين لجماعة الإخوان، ومدير المراسلين لقناة الجزيرة بمصر، بجانب شخص يدعى "محمود فهمى"، والذى عرض عليها تسهيلات للبث من مصر بعد غلق قناة الجزيرة مباشر مصر.

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مصر 365

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