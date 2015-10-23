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تقرير حقوقى: الجيش والشرطة التزموا بالحياد فى المرحلة الأولى للانتخابات

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تقرير حقوقى: الجيش والشرطة التزموا بالحياد فى المرحلة الأولى للانتخابات تقرير حقوقى: الجيش والشرطة التزموا بالحياد فى المرحلة الأولى للانتخابات
أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أمس الخميس، تقريرها لمتابعة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، تحت عنوان "رؤية تحليلية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب 2015" متضمنا 4 محاور.

ورصد التقرير الحقوقى التزام القضاة من المشرفين على اللجان الانتخابية بالحيدة والموضوعية فى إدارة العملية الانتخابية، وعشوائية توزيع القضاة على بعض الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تغيب البعض من القضاة وغلق لجان انتخابية أمام الناخبين – لاسيما خلال اليوم الأول- وحدوث أخطاء شابت العملية الانتخابية، بخلاف ما ذكر عن تلقى بعض القضاة لتهديدات من قبل جماعة الإخوان حال مشاركتهم فى العملية الانتخابية.

كما أشار التقرير الصادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أيضا إلى التزام الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بالحيادية الكاملة أثناء العملية الانتخابية، والقيام بتسهيل عملية الانتخاب على الناخبين، وتأمين تصويتهم فى أجواء هادئة، حيث تم تأمين المقرات الانتخابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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مصر 365