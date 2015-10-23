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موريتانيا تنفى إرسال قوات للقتال فى صفوف قوات التحالف العربى باليمن

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موريتانيا تنفى إرسال قوات للقتال فى صفوف قوات التحالف العربى باليمن موريتانيا تنفى إرسال قوات للقتال فى صفوف قوات التحالف العربى باليمن


>نفى الوزير الناطق الرسمى باسم الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ أن تكون هناك أى معلومات رسمية عن إرسال جنود موريتانيين إلى اليمن للقتال فى صفوف قوات التحالف العربي.

وقال ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفى مساء الخميس "ليس هنالك قرار رسمى بهذا الخصوص".

وأضاف ولد الشيخ فى سياق رده على سؤال أحد الصحفيين: "إذا تم اتخاذ أى قرار رسمى فسيتم إخباركم به فى الوقت المناسب".

وكانت أنباء قد تم تداولها فى الأيام الأخيرة بخصوص إمكانية إرسال مئات الجنود الموريتانيين إلى اليمن للقتال ضمن صفوف قوات التحالف العربى لإعادة الشرعية فى اليمن.

وكانت المعارضة الموريتانية قد تحدثت عن ارسال قوات عسكرية موريتانية للمشاركة فى اعادة الشرعية لليمن وانتقدت بشدة القرار.

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مصر 365

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