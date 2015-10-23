الجيش الليبى يسيطر على الحى الجامعى فى قاريونس غرب بنغازى

>أكد المسئول الإعلامى بالكتيبة (2 صاعقة) التابعة للقوات الخاصة الليبية عقيد سالم بوغفير سيطرة كتيبة (شهداء الزاوية المجحفلة) والوحدات المساندة له على منطقة الحى الجامعى بالكامل بمنطقة قاريونس (غرب مدينة بنغازى).

وقال عقيد بوغفير - فى تصريح صحفى مساء اليوم - إن سيطرة الكتيبة على الحى جاءت عقب اشتباكات عنيفة بدأت فى ساعات متأخرة من الليلة الماضية واستمرت إلى اليوم الخميس.

وأوضح أن قوات الجيش والقوات المساندة تمكنت من قتل العشرات من أفراد الجماعات والمليشيات الإرهابية، لافتاً إلى أن الجثث مازالت موجودة بمكان المعارك.

وأشار إلى أن بقايا الجماعات الإرهابية تراجعت وتحشد عناصرها بمعسكر المخابرات بمنطقة قاريونس للقيام بهجوم مضاد، لافتا إلى أن قوات المدفعية (الهاوزر) التابعة للكتيبة الثانية صاعقة تستعد لصد الهجوم بمساندة سلاح الجو الليبى .

وأضاف أنه تم رصد كافة تحركات الجماعات الإرهابية وأن قوات الجيش البرية والمدفعية مستعدة بالكامل لرد أى هجوم .