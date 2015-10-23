الأحد.. كلية التربية النوعية تنظم مؤتمر عن رفاهية الأسرة بمكتبة الإسكندرية

تقيم كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، مؤتمرها الدولى الثانى، والأول لقسم الاقتصاد المنزلى، يومى 25 و26 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة وفود من جنوب أفريقيا، والسودان، ومصر، ونيجيريا، وزامبيا، ومؤسسات عالمية مثل الاتحاد الدولى للاقتصاد المنزلى، ومؤسسة "يونيليفر" العالمية.

ويتزامن المؤتمر مع البينالى السابع للاتحاد الدولى للاقتصاد المنزلى، على مستوى أفريقيا، تحت رعاية الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور صديق عبد السلام، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاتن مصطفى كمال، عميدة الكلية تحت عنوان "تقدمنا فى تعاوننا".

ويتضمن المؤتمر 9 جلسات علمية فى مجالات الاقتصاد المنزلى، والفنون البصرية والموسيقية، تتضمن 45 بحث علمى وورقة عمل، و5 وِرَش عمل لأعضاء هيئة التدريس متخصصين من الكلية.

ويتطرق المؤتمر إلى مهارات الاتصال والعلاقات الزوجية الناجحة، وتأثير مساعدة الأزواج للزوجات العاملات، وأبحاث عن الغذاء الصحى والبروتينيات، وتأثيرها على الحماية من أمراض السرطان، واستيراد الملابس المُسْتَعْمَلَة، وتأثيرها على صحة الإنسان المصرى، وتشجيع صناعة النسيج من خلال المدارس التعليمية العليا، لتوفير فرص عمل للشباب، ومهارات التطريز والأعمال اليديوية لخلق فرص عمل مستدامة، وتجربة توفير فرص عمل غير مباشرة للسيدات من خلال مشروع "زينب" لمؤسسة "يونيليفر"، وعرض التوصيات فى الجلسة الختامية بنهاية اليوم الثانى للمؤتمر.

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