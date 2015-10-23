بالصور.. فعاليات المؤتمر الدولى الأول للحضارة والفنون الإسلامية بشرم الشيخ

شهد اللواء عبد الفتاح حلمى، مستشار محافظ جنوب سيناء، والمتحدث الرسمى نيابة عن المحافظ، الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى الأول للحضارة والفنون الإسلامية، تحت عنوان "التراث الثقافى والحضارى بين الأصالة والمعاصرة فى الفن الإسلامى"، والذى تنظمه الجمعية العربية للفنون والحضارة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة "آل مكتوم الخيرية" و"منظمة الإيسيسكو"، وبرعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.

يهدف المؤتمر بحسب بيان صحفى للمحافظة إلى تأصيل وترسيخ المفهوم العالمى للحضارة العربية والفنون الإسلامية وتحديد مكانتها بين الحضارات المعاصرة، والتأكيد على العطاء الإنسانى العالمى لها ودورها فى إثراء المجالات العلمية والفلسفية والفكرية والأدبية والفنية، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعلماء والفلاسفة والأدباء لإعداد البحوث العلمية التى تكشف عن كنوز هذه الحضارة، إضافة إلى تعزيز القيم الإنسانية التى تتميز بها الحضارة العربية والإسلامية.

كما تفقد اللواء عبد الفتاح حلمى المعرض الفنى المقام على هامش المؤتمر تحت عنوان "إبداعات حضارية" بمشاركة أساتذة الفنون فى مصر، ويضم المعرض الكثير من المشغولات اليدوية مثل الزخف واللوحات الفنية التى تحاكى اندماج الحضارة الإسلامية القديمة والمعاصرة.

وأوضح الدكتور محمد زينهم، رئيس الجمعية العربية للفنون والحضارة الإسلامية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يحمل رسالة ضمنية لإبراز الوجه الحضارى للإسلام فى مواجهة من يحاولون إلصاق التهم به من كونه دين يروج للعنف أو يتبنى الإرهاب، وهو فى ذات الوقت يؤمن بأن التعايش بين كل الأديان التى تؤمن بالسلام أمر حتمى للاستمرار على وجه الأرض.

كما ألقى اللواء عبد الفتاح حلمى كلمة رحب خلالها بالضيوف على شرم الشيخ سواء من الجانب المصرى أو من الدول العربية والأوروبية المشاركة فى المؤتمر، كما أشار حلمى على تزامن عقد المؤتمر مع اعتبارات فى غاية الأهمية بمصر لاسيما استمرار احتفالنا بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر المجيدة واستمرار استلهام الدروس المستفادة من هذا النصر العظيم وتطبيقها خاصة فى مجالات التنمية والاستقرار بالمنطقة، كما أكد أن حصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى وبأغلبية ساحقة وصلت لـ179 دولة تؤكد قناعة المجتمع الدولى بالثقل المصرى والدور الفعال لها على المستويين الإقليمى والدولى.

وتعرضت الكلمة لتعافى الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة وهو ما أكدته معدلات النمو خلال عام 2014/2015 بنحو 4% والمستهدف خلال عام 2015/2016 ألا يقل عن 5%.

وأكد أن محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة شرم الشيخ تشهد حالة من الاستقرار الأمنى الملحوظ وطالب الحاضرون بالتأكد بأنفسهم خلال فترة تواجدهم بالمدينة ونقل هذا الواقع إلى باقى عائلاتهم المصرية فضلا عن الشعوب العربية والأوروبية وحكومات دولهم لتنشيط حركة السياحة الآمنة بالمدينة من جانب إضافة إلى الأمنيات بتوصل المؤتمر لتوصيات فاعلة وقابلة للتنفيذ فى ضوء ما تواجهه الشعوب العربية والإسلامية من تحديات صعبة ودقيقة خلال المرحلة الراهنة.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية تم تبادل الدروع بين المحافظة والجهات المنظمة للمؤتمر.

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