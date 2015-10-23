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إشادة عالمية من موقع أبحاث دولية بأستاذ فى جامعة قناة السويس

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إشادة عالمية من موقع أبحاث دولية بأستاذ فى جامعة قناة السويس إشادة عالمية من موقع أبحاث دولية بأستاذ فى جامعة قناة السويس
أشاد موقع البحوث الدولى "ResearchGate" بالأستاذ الدكتور رضا أبو علوان أستاذ المناهج وتعليم الرياضيات بكلية التربية بالإسماعيلية، أحد أبناء جامعة قناة السويس بما قدمه من إسهامات علمية دولية فى تعليم الرياضيات، خاصة فى مجالات تكنولوجيا الرياضيات وابتكارات هندسة "الفراكتال"، وقد نشرت أبحاثه وإسهاماته العلمية فى مجلات دولية عديدة، وكذلك مؤتمرات دولية بإنجلترا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وأستراليا، وأشار الموقع إلى تلك الاسهامات من خلال من استفادوا بالإطلاع والاقتباس من تلك البحوث المقدر عددها بثلاثين بحثًا.

وأكد الدكتور رضا أبو علوان فى تصريحات صحفية، على قيمة جامعة قناة السويس ومكانتها العلمية الدولية من خلال النشر العلمى الدولى، والذى يتبناه الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة كمنهج لفلسفة التعليم الجامعى الفعال، ما يشجع أعضاء هيئات التدريس بالجامعة لمزيد من التقدم والرقى لمصرنا الغالية، على حد قوله.

وقد شارك الدكتور أبو علوان فى تأليف كتب الرياضيات بوزارة التربية والتعليم للمرحلة الابتدائية والإعدادية فى 2002، ويعمل حاليًا بجامعة السلطان قابوس فى سلطنة عمان.

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