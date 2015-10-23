بالصور.. مؤتمر لدعم حسن خليل فى جولة الإعادة بإدفو فى أسوان

عقد مساء أمس الخميس، المرشح حسن سيد خليل المحامى المرشح على المقعد الفردى المستقل بدائرة مركز إدفو، مؤتمرا جماهيريا بقرية الماريناب بمنطقة إدفو قبلى شمال محافظة أسوان.

ويخوض المرشح حسن سيد خليل انتخابات جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية، ضمن أربعة مرشحين بمركز إدفو، وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من المواطنين.

واستعرض حسن خليل خلال المؤتمر الجماهيرى بنود برنامجه الانتخابى وأهم أولياته، مؤكدا أن المرحلة القادمة مرحلة فارقة فى تاريخ مصر، حيث سيناقش مجلس النواب بعض القوانين المهمة وسيفسر خلالها الدستور، وأنه بحكم مهنته سيعمل جاهدا على خروج قوانين تكون فى صالح المواطنين.

كما تحدث خلال المؤتمر عدد من الحاضرين وممثلو الوفود والقبائل التى جاءت من نجوع وقرى إدفو لحضور المؤتمر، وقاموا بعرض المشاكل الملحة، التى يعانى منها أهالى دائرة مركز إدفو، خاصة المزارعين، وناشد أحد المتحدثين فى المؤتمر الجميع بنبذ التعصب واختيار الأصلح للمرحلة القادمة دون النظر إلى القبليات والعصبية.

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