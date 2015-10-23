مرشح "النور" بالعامرية: أزمة المواصلات غرب الإسكندرية تحتاج "إعادة نظر"

وصف أحمد الشريف مرشح حزب النور عن دائرة العامرية وبرج العرب بالإسكندرية، فى بيان للحزب، أزمة المواصلات، بأنها معاناة حقيقية يتألم لها من كان له ضمير، مشيرًا إلى أن جميع المواصلات التى تعمل بالدائرة خاصة عدا الخط المتجه للطريق الصحراوى وخط النهضة.

وأكد مرشح النور، أن هذه الأزمة تحتاج إلى إعادة نظر من الجهات التنفيذية، خاصة أنها لن تكلف الدولة شيئًا، وستعود بحصيلة فى الدخل القومى إضافة إلى أنها ستخفف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أنه تواصل مع هيئة "النقل العام" لافتًا إلى أن السبب الذى ساقوه لعدم تلبية الرغبات هو عدم صلاحية الطرق، مطالبًا برصف الطرق الرئيسية على الأقل مراعاة لظروف الدولة فى الوقت الحالى.