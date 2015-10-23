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انتبه.. اللحوم المصنعة تعرض طفلك للإصابة بأمراض القلب والسكر والسمنة

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انتبه.. اللحوم المصنعة تعرض طفلك للإصابة بأمراض القلب والسكر والسمنة انتبه.. اللحوم المصنعة تعرض طفلك للإصابة بأمراض القلب والسكر والسمنة
هل تعلمين أنك تدمرين صحة طفلك عند اعتياده على تناول اللحوم المصنعة كاللانشون والسجق والسوسيس وغيرها، لأنه يصبح أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض كالقلب والسمنة المفرطة والسكر.

فى هذا السياق أشار الدكتور أحمد القبانى أخصائى طب الأطفال، أن اعتياد الطفل على تناول اللحوم المصنعة يعرضه للإصابة بالسمنة بشكل كبير، حيث إن هذه الأطعمة تحتوى على سعرات حرارية عالية مع قيم غذائية قليلة.

وأضاف أخصائى طب الأطفال، أن اللحوم المصنعة تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات ما يحفز البنكرياس على إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، ويصبح طفلك أكثر عرضه للإصابة بمرض السكر والسمنة، وهذا ما أكدته الجمعية الأمريكية للقلب بأن الكربوهيدرات المضافة إلى اللحوم المصنعة، تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية دون إمداد جسم الطفل بأى قيم غذائية.


> ويقول أخصائى طب الأطفال د.أحمد، إن اللحوم المصنعة تحتوى على نسبة عالية من الكولسترول والصوديوم ما يعرض طفلك للإصابة بالسمنة المفرطة وارتفاع نسبة الكولسترول وضغط الدم وهبوط فى عضلة القلب.

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مصر 365