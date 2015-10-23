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ثلاثة أسلحة فنية صعدت بالاتحاد إلى نصف نهائي كأس ولي العهد

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ثلاثة أسلحة فنية صعدت بالاتحاد إلى نصف نهائي كأس ولي العهد ثلاثة أسلحة فنية صعدت بالاتحاد إلى نصف نهائي كأس ولي العهد

حقق الاتحاد فوز صعب بشق الأنفس على الخليج في ربع نهائي كأس ولي العهد، ليصل إلى نصف نهائي البطولة، بعد مباراة مثيرة وقوية من البداية حتى النهاية، تأخر خلالها الآتي خلال الشوط الأول، لكنه نجح في قلب مجريات اللعب، وتحويل الخسارة إلى انتصار رائع، عن طريق تغييرات مدربه، والأداء الرائع لمحترفيه في الهجوم.

جرأة بولوني

قام المدرب لاسزلو بونولي بتغييرات سريعة ومؤثرة، من خلال إخراج ثنائي المحور مونتاري وباجندوح، وإشراك النجمين محمد نور ومختار فلاتة، خصوصاً مع عودة الخليج إلى الدفاع بشكل مبالغ فيه، لينطلق فلاتة إلى الهجوم ويتحول تروسي إلى مركز الوسط بجوار محمد نور في العمق.

أداء المحترفين

قدما الثنائي تروسي وسانمارتين مستوى رائع للغاية. تروسي هو صانع اللعب في المركز 10 بالملعب، ينطلق من الوسط بحرية إلى العمق أو الأطراف، ويمتاز بقوة تسديداته على المرمى، ومجهوده الوافر داخل الملعب.

بينما سانمارتين هو اللاعب المهاري، الذي يراوغ المدافعين، وينطلق في الأغلب من الجناح إلى منطقة الجزاء، ليقدم الثنائي أهم شيء، ويسجلا أهداف الفوز.

التسديدات

يعتمد أداء الاتحاد في الفترة الأخيرة على المزج بين التمرير والتسديد في لعبة واحدة، وبالتالي فصل الفريق تماماً منافسه الخليج خلال الشوط الثاني، من خلال التمريرات القصيرة من قدم إلى قدم، وكثرة التسديدات القوية تجاه المرمى، ومع مقولة "الضغط يولد الانفجار"، فإن ضغط الآتي نجح في النهاية في إيصاله إلى نصف نهائي الكأس.

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