حزب النور: هناك حملة إعلامية ممنهجة تُمارس ضد الحزب لتشويهه فى الشارع

أصدر حزب النور بيانًا، قال فيه "إن الحزب حصد بمفرده فى هذه الجولة (بما يخص قائمة غرب) على 572 ألف صوت من جملة مليون و900 ألف صوت، وبهذه النتيجة فقد تبوأت قائمة حزب النور المرتبة الثانية بعد قائمة "فى حب مصر "، والتى تضم عشرة أحزاب، والمرتبة الأولى على جميع الأحزاب والائتلافات التى شاركت فى القوائم والتى تجاوزت السبعين".

وأضاف: "لكن للأسف هذه الأصوات التى حصلنا عليها قد ذهبت هدرًا نتيجة للنظام المعمول به هو نظام القائمة المغلقة المطلقة هذا النظام غير العادل، والذى يهدر أصوات الناخبين، ولو طبق نظام القائمة النسبية لحصد حزب النور ما يقرب من ثلث مقاعد القائمة، كما أن الحزب يخوض انتخابات الإعادة على 23 مقعدًا".

وأستنكر الحزب ما أسماه خروقات وتجاوزات العلمية الانتخابية، والتى تمثلت الحملة الإعلامية الممنهجة التى مورست ضد الحزب قبل وأثناء الانتخابات لتشويه صورة الحزب وتنفير الناس منه واتهام الحزب بالاتهامات الباطلة، وكل صور الدعاية السلبية هذه، حتى فى فترة الصمت الانتخابى وقد مورست هذه السياسة الإعلامية العدائية، من قبل كل وسائل الإعلام تقريبا حتى الحكومية منها.

وقال بيان الحزب: "ظهور المال السياسى والرشاوى الانتخابية بصورة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية من قبل، وحدث هذا جهارًا نهارًا أمام الجميع"، كما هاجم الأجهزة الأمنية متهمًا إياها بأنها ألقت القبض على أعضاء من الحزب خلال الانتخابات البرلمانية.

وأشار الحزب، إلى أنه مستمر فى العملية الانتخابية، مضيفًا: "الاستمرار فى العملية الانتخابية استكمالاً لمهمتنا التى تحملناها، وخضنا الانتخابات من أجلها، وهى، الإصلاح على قدر استطاعتنا، ومواجهة الفساد فى كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات إقصائنا من المشهد السياسى".