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ضبط 1675 مخالفة مرورية وتنفيذ 450 حكمًا قضائيًا بالمنيا

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ضبط 1675 مخالفة مرورية وتنفيذ 450 حكمًا قضائيًا بالمنيا ضبط 1675 مخالفة مرورية وتنفيذ 450 حكمًا قضائيًا بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وأسفرت عن تنفيذ نحو 450 حكمًا قضائيًا، وضبط 1675 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 36 دراجة بخارية بدون ترخيص.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من رئيس مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، يفيد بتمكن الحملة من تنفيذ 450 حكمًا قضائيًا، شملت "2 جنايات، و253 حبس جزئى، و90 حبس مستأنف، و84 غرامات جزئية، و3 غرامات مستأنفة، و18 مخالفات، و17357 محصلات مالية"، وتم التحفظ على المتهمين، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصر 365