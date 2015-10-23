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تنفيذ 655 إزالة وضبط 61 بائعا متجولا ورفع 5 سيارات متروكة بشوارع القاهرة

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تنفيذ 655 إزالة وضبط 61 بائعا متجولا ورفع 5 سيارات متروكة بشوارع القاهرة تنفيذ 655 إزالة وضبط 61 بائعا متجولا ورفع 5 سيارات متروكة بشوارع القاهرة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، حملات أمنية موسعة، شملت عددا من مناطق العاصمة لتحقيق الانضباط فى الشارع وضبط كل ما يخل بالأمن العام من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكافة شوارع العاصمة.

وتهدف الحملات إلى إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كافة المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحلات المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 655 إزالة إدارية، وتحرير 187 محضر إشغال طريق، و119 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و112 محضر بيئة، وضبط 61 بائعا متجولا، وضبط 6 مخالفات لشروط التراخيص.

وضبطت الحملات 10 عربات يد واثنين "تروسيكل"، و8 عربات فول، وعربتين "كارو"، وإزالة 6 "فاترينات" مأكولات، و30 لافتة إعلانية بدون تراخيص، وضبط 42 شهادة صحية و12 مركبة "توك توك"، ورفع 5 سيارات متروكة بالشوارع والميادين، وإزالة 20 حاجز حديدى، وضبط دراجتين بخاريتين، وإزالة 6 أكشاك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365