القبض على 4 عاطلين بتهمة "النشل" فى المنيا

تمكنت أجهزة الأمن فى المنيا من القبض على 4 عاطلين بتهمة النشل عن طريق المغافلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من نائبه، بضبط "منصور . ح . م" 40 عاما عاطل، و"كريم . أ . ف" 14 عاما عاطل، و"ضياء . م . ع" 14 عاما عاطل، و"محمد . م . ف" 14 عاطلا جميعهم مقيمين بعزبة بدوى بالمنيا، لارتكاب واقعة نشل حافظة نقود بداخلها 400 جنيه وفيزا كارت من "ناجى سيد محمد" 45 عامًا عاطل ومقيم بأبوقرقاص عن طريق المغافلة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة برقم 24311 لسنة 2015 جنح قسم المنيا، وتولت النيابة التحقيق.