ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج المخدرات وبحوزته "فردين خرطوش" بالزقازيق

تمكن النقيب مصطفى بليغ معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى، أمس الخميس، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصص فى ترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم 10 كيلو بانجو وفردين خرطوش، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كانت معلومات سرية، وردت لضباط مباحث مركز الزقازيق، عن قيام 3 أشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة المركز، وبعد إذن النيابة العامة وصحة المعلومات السرية، تمكن النقيب مصطفى بليغ معاون مباحث مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس المباحث وبإشراف المقدم جاسر زايد مفتش مباحث المركز، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المخدرة.

والمتهمون كل "محمد .ع ع " وشهرته "الجمصى" 24 سنة عاطل ومقيم بنى عامر مركز الزقازيق و"أحمد ع م م" 20 سنة عاطل ومقيم بنى عامر مركز الزقازيق و"حسام ح م" 26 سنة عاطل ومقيم بنى عامر مركز الزقازيق وبحوزتهم عدد 5 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرامات بقصد الاتجار وعدد 2 فرد خرطوش"، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.