زوجة:زوجى اتهمنى بالنحس لأن جدته ماتت وأخوه طرد من الشغل فى أول أسبوع جواز

أقامت "ميرفت.ع" دعوى طلاق للضرر من زوجها "عبدالله.ف" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت فيها بالتفريق بينهما واتهمته ووالدته بطردها من منزلها بعد أسبوع الزواج الأول بعد أن وصفوها بـ"النحس" بسبب وفاة جدة زوجها وابن عمه وطرد أخيه من وظيفته.

وتابعت "ميرفت" فى دعواها التى تحمل رقم 1879 لسنة 2015 "كل ذنبى فى الحياة أن توقيت زواجى جاء مناسب مع حضور ملك الموت لعائلة زوجى وبعدها وجهت لى حماتى الاتهامات بمنتهى التخلف، حتى أنها كانت تخاف أن تجلس معى فى نفس الغرفة ظنا منها أننى أجلب النحس وأنها من الممكن أن تموت".

وتابعت الزوجة: "طلبت من زوجى أن أترك منزلى، وللأسف لم يبد أى اعتراض، بل رضخ لرغبتها، وتركنى أطرد من منزلى ولمدة 8 أشهر لم يسأل عنى، وعندما طلب أهلى تطليقى، رفضوا لكى لا يدفعوا حقوقى، وطلبوا أن نكتب إقرارا بالتنازل عن كل شىء".

وأكملت "أشاع فى كل مكان تلك الاتهامات السخيفة بأن وجودى معه يسبب له المشاكل وأهله، وجعل الجميع يرتاب منى، وعندما طلبنا أكثر مرة الانفصال بالمعروف ذهب وباع كل ممتلكاتى فى شقتى واتهمنى بسرقتها".