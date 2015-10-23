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طوارئ بمطار القاهرة لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة لعلاج الأورام السرطانية

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طوارئ بمطار القاهرة لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة لعلاج الأورام السرطانية طوارئ بمطار القاهرة لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة لعلاج الأورام السرطانية
اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع، لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من تركيا لاستخدامها فى علاج الأورام السرطانية.

وأفاد مصدر مسئول أن الشحنة وصلت القاهرة لصالح إحدى الشركات العاملة فى مجال الأورام السرطانية، على متن الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، بوزن بلغ نحو 479 كيلو جراما داخل 44 طردًا، وتم إنهاء إجراءات وصول الشحنة بحضور مندوب من وكالة الطاقة الذرية للتأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها، ونقلها بواسطة سيارات مجهزة إلى مخازن الشركة.

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