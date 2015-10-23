مشروع قرار قريبا فى مجلس الامن لإدانة القصف بالبراميل المتفجرة فى سوريا

أعلن السفير الفرنسى فى الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر الخميس ان بلاده ستطرح قريبا بالاشتراك مع بريطانيا واسبانيا مشروع قرار امام مجلس الامن لادانة القصف بالبراميل المتفجرة فى سوريا.

وبحسب دبلوماسيين فان مشروع القرار سيوزع على اعضاء المجلس قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال السفير الفرنسى خلال جلسة لمجلس الامن خصصت لبحث الاوضاع فى الشرق الاوسط ان "مناطق بأسرها هى اليوم تحت نيران القصف العشوائى للنظام، ولا سيما بالبراميل المتفجرة"، مشيرا الى ان هذا القصف يسرع فرار السوريين من بلدهم.

واضاف ان "على اعضاء مجلس الامن مسؤولية ان يأخذوا فورا اجراءات لوقف استخدام هذا السلاح المروع فى سوريا".

واكد ديلاتر ان "فرنسا ستقدم قريبا مع اسبانيا وبريطانيا مقترحات ملموسة بهذا الصدد الى شركائها".