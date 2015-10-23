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وكالة فلسطينية: إحباط محاولة مستوطنين خطف طفلين بالخليل

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وكالة فلسطينية: إحباط محاولة مستوطنين خطف طفلين بالخليل وكالة فلسطينية: إحباط محاولة مستوطنين خطف طفلين بالخليل
حاول مستوطنون متطرفون مساء أمس الخميس، اختطاف طفلين شقيقين بالقرب من الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل.

وقال المواطن رائد أبو رميلة لـ"وكالة معا" الفلسطينية، إن ثلاثة مستوطنين يستقلون سيارة حمراء اللون حاولوا خطف طفليه معتصم (10 سنوات) ومنتصر (8 سنوات)، وذلك فى منطقة السهلة بجانب الحرم الإبراهيمى بالخليل.

وقال، إن نجليه وبينما كانا يهمان بالخروج من أحد الدكاكين توقفت إلى جانبهما سيارة بداخلها 3 مستوطنين، نزل أحدهم وقام بالإمساك بالطفل معتصم، وحاول سحبه إلى داخل السيارة، إلا أن صرخات الشقيق منتصر دفعت أصحاب الدكان بالخروج، فلاذ المستوطنون بالفرار من المكان.

وأضاف، أنه توجه إلى مركز الشرطة الإسرائيلية قرب الحرم، لتقديم بلاغ حول ذلك، إلا أنها رفضت استقباله.

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