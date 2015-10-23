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"صحة الشرقية": لا ندعم أى من مرشحى انتخابات البرلمان فى دائرة كفر صقر

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"صحة الشرقية": لا ندعم أى من مرشحى انتخابات البرلمان فى دائرة كفر صقر "صحة الشرقية": لا ندعم أى من مرشحى انتخابات البرلمان فى دائرة كفر صقر
قالت مديرية الصحة بالشرقية فى بيان لها، صدر منذ قليل "إنها تقف على الحياد ولا تدعم أى مرشح لانتخابات البرلمان، وأن جميع ما يصدر من قرارت هى لصالح العمل وليس لدعم أى مرشح آخر".

وأكد البيان، أن "أحد المرشحين لدائرة "كفر صقر وأولاد صقر" استغل قرار الصحة بتوفير 16 فنى إحصاء من واحدت كفر صقر إلى الإدارة الصحية بأولاد صقر، فى الدعاية الانتخابية الخاصة به، بأن أوحى لأهالى المدينة، بأن القرار صدر مجاملة له من محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة، لدعمه فى خدمة المواطنين".

وأضاف البيان أن "المديرية تلقت طلبا من الإدارة الصحية بأولاد صقر المقدم فى 2015/09/17، بحاجتها لفنيين إحصاء، حيث تم بحثه وثبت صحة الحاجة إلى هذه العمالة بالإدارة مما دعانا إلى إصدار القرار".

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