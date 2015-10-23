محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة

فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الهامة والوقوف على أهم المستجدات، عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أمس، اجتماعًا مع رؤساء المراكز وبحضور اللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة، وذلك للوقوف على أعمال تطوير قرية العروبة بالداخلة وصنعاء بالخارجة والأربعين 3، 4 بباريس، التى تم إدراجها ضمن مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، الذى يتم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ووجه عشماوى، خلال الاجتماع بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة فى المواعيد المحددة.