القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من مخدر البانجو بمنشأة أبوعمر فى الشرقية

تمكنت مباحث منشاة أبوعمر بالشرقية أمس، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، من ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من مخدر البانجو على عملائه بدائرة المركز، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض على نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد الديب.

وتلقى اللواء خالد يحى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشأة أبوعمر، يفيد قيام النقيب محمود سويلم رئيس مباحث منشأة أبوعمر، برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع الشرق، من ضبط " السيد ا ل س" 32 سنة مقيم الضواحى بورسعيد، وبحوزته كمية من مخدر البانجو بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2931 جنايات أبو عمر.

ويذكر أن النقيب محمود سويلم تمكن خلال الأيام الماضية من ضبط عدد من مروجى المواد المخدرة بدائرة المركز.