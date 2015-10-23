ندوة بجامعة المنوفية الاثنين حول "التسرب من التعليم بالمدارس الحكومية"

تنظم جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة ندوة حول ظاهرة التسرب من التعليم فى المدارس الحكومية، وذلك صباح الاثنين المقبل، بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة بشبين الكوم.

وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على حجم الظاهرة على مستوى محافظات مصر ودراسة أسبابها وآثارها السلبية وكيفية الوقاية منها، والتوصل لحلول عملية لهذه المشكلة، ثم رفع مقترحات الندوة إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وسوف يحاضر فى الندوة الدكتور مجدى يونس أستاذ أصول التربية بكلية التربية، والدكتور محمد شحاتة أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، والعميد ناجى القطب الكنيسى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية، ومقررو الندوة الدكتور حسن السيد خطاب وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع، والدكتور على حسين عطية وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.