أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ندوة بجامعة المنوفية الاثنين حول "التسرب من التعليم بالمدارس الحكومية"

Google+ Print
ندوة بجامعة المنوفية الاثنين حول "التسرب من التعليم بالمدارس الحكومية" ندوة بجامعة المنوفية الاثنين حول "التسرب من التعليم بالمدارس الحكومية"
تنظم جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة ندوة حول ظاهرة التسرب من التعليم فى المدارس الحكومية، وذلك صباح الاثنين المقبل، بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة بشبين الكوم.

وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على حجم الظاهرة على مستوى محافظات ودراسة أسبابها وآثارها السلبية وكيفية الوقاية منها، والتوصل لحلول عملية لهذه المشكلة، ثم رفع مقترحات الندوة إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وسوف يحاضر فى الندوة الدكتور مجدى يونس أستاذ أصول التربية بكلية التربية، والدكتور محمد شحاتة أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، والعميد ناجى القطب الكنيسى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية، ومقررو الندوة الدكتور حسن السيد خطاب وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع، والدكتور على حسين عطية وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر