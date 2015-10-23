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ضبط 1000 لتر من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء بمطروح

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ضبط 1000 لتر من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء بمطروح ضبط 1000 لتر من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء بمطروح
تمكن الضباط المعينين بخدمة قول شرق مطروح والقوة المرافقة من ضبط السيارة رقم (8932 ف ب د) نقل قيادة "أحمد ع أ ع" سن 21 سائق مقيم ك 10 طريق سيوة مطروح، محملة بعبوة كبيرة الحجم من البلاستيك "خزان" بداخلها كمية من السولار حوالى 1000 لتر مخالفاً بذلك قوانين الدعم وحماية المستهلك.

بسؤال قائد السيارة، أقر بقيامه بتجميع تلك الكمية لاستخدامها فى غير الغرض المخصص وبيعها بالسوق السوداء، تم التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارالعرض على النيابة.
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