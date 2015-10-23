عناوين المقرات الانتخابية لـ50 لجنة فى الدائرة الرابعة بالعاشر من رمضان

حصل "اليوم السابع"، على تفاصيل وأماكن عدد اللجان الانتخابية الخاصة بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها مدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر إجراء انتخابات الدائرة فى المرحلة الثانية لماراثون البرلمان، وعددها 50 لجنة بإجمالى 110 آلاف صوت، ممن لهم حق التصويت.

وتوجد 23 لجنة فى دائرة قسم أول بإجمالى 52 ألف و984 صوتا فى 3 مقرات رئيسية هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33.

أما الـ3 مقرات بدائرة قسم ثانى العاشر، تضم 27 لجنة بإجمالى أصوات 57 ألف و10 أصوات من الناخبين فى 3 مقرات للجان وهى مدرسة الثانوية بنين بالمجاورة 38، ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48، ومدرسة المجاورة 55.

ويتنافس 13 مرشحا على مقعد واحد فردى وهم السيد حسن بكرى رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب رمز الحصان، وعادل السيد محمد رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان رمز المركب الشراعى ومحمود معتمد رمز الشمعه ومحمد حافظ الزاهد رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة رمز الجرار، وحنا بشرى رمز الجرس، وجمال عطوة رمز المدفع ودرويش مصطفى درويش رمز السهم، وسامى عبد العزيز رمز الفنجان، وعلى أحمد على وشهرته الدوكار رمز الفأس ومحمد محمد توفيق رمز الفنار.