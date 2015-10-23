رئيس جهاز "طيبة الجديدة": افتتاح أول مدرسة للمتفوقين فى الصعيد بالمدينة

أكد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر افتتاح أول مدرسة للمتفوقين على مستوى محافظات الصعيد بالمدينة.

وأضاف فتحى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ مستشفى مركزى بالمدينة تتضمن 150 سريرًا لخدمة سكان المدينة، مشيرًا إلى افتتاح أول محطة للطاقة الشمسية بمحافظات الصعيد بتكلفة 4.5 مليون جنيه، لإنارة نحو 4 كيلو مترات بالطريق الصحراوى.

وكان رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، قد أكد أن ميزانية الجهاز للعام المالى الحالى بلغت 528 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ نحو 7 آلاف وحدة سكنية بالمدينة ضمن مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل، ومن المقرر الانتهاء منهم نهاية العام الجارى.