أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 5 متسللين أفارقة داخل قطار متجه للقاهرة بمحطة أسوان

Google+ Print
ضبط 5 متسللين أفارقة داخل قطار متجه للقاهرة بمحطة أسوان ضبط 5 متسللين أفارقة داخل قطار متجه للقاهرة بمحطة أسوان
ألقت مباحث السكة الحديد بأسوان، مساء الخميس، القبض على 5 متسللين أفارقة دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وحاولوا السفر إلى القاهرة.

تلقى اللواء خالد الطوخى، مدير إدارة البحث بشرطة النقل والمواصلات بأسوان، إخطارا يفيد بوصول 5 أشخاص ذى بشرة سمراء لمحطة السكة الحديد بمدينة أسوان.

اشتبهت فيهم القوة الأمنية لمباحث السكة الحديد بأسوان، برئاسة المقدم وليد بليغ، وبسؤالهم عن أوراق تحقيق الشخصية، تبين أنهم أفارقة تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية قادمين من الدروب الصحراوية على الحدود المصرية السودانية، وكانوا فى طريقهم إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل، عن طريق استقلال القطار رقم 989، إلا أن القوة الأمنية ألقت القبض عليهم.

وبتسليمهم للعقيد طارق جمعة، مأمور محطة السكة الحديد بأسوان، قرر إرسال المتسللين الأفارقة إلى قسم شرطة أسوان أول، لتحرير المحضر اللازم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365