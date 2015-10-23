ضبط 5 متسللين أفارقة داخل قطار متجه للقاهرة بمحطة أسوان

ألقت مباحث السكة الحديد بأسوان، مساء الخميس، القبض على 5 متسللين أفارقة دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وحاولوا السفر إلى القاهرة.

تلقى اللواء خالد الطوخى، مدير إدارة البحث بشرطة النقل والمواصلات بأسوان، إخطارا يفيد بوصول 5 أشخاص ذى بشرة سمراء لمحطة السكة الحديد بمدينة أسوان.

اشتبهت فيهم القوة الأمنية لمباحث السكة الحديد بأسوان، برئاسة المقدم وليد بليغ، وبسؤالهم عن أوراق تحقيق الشخصية، تبين أنهم أفارقة تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية قادمين من الدروب الصحراوية على الحدود المصرية السودانية، وكانوا فى طريقهم إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل، عن طريق استقلال القطار رقم 989، إلا أن القوة الأمنية ألقت القبض عليهم.

وبتسليمهم للعقيد طارق جمعة، مأمور محطة السكة الحديد بأسوان، قرر إرسال المتسللين الأفارقة إلى قسم شرطة أسوان أول، لتحرير المحضر اللازم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.