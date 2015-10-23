إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة بـ6 أكتوبر

أصيب، منذ قليل، شخصان فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأحد عواميد الإنارة فى الطريق المتجه من "ميدان جهينة - ميدان لبنان" بمدينة السادس من أكتوبر، وتسبب الحادث فى شلل مرورى بالمنطقة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، وانتقل فريق من إدارة المرور لرفع السيارة المتضررة وتيسير حركة المرور.

وكانت سيارة ملاكى سوداء اللون قد اصطدمت بعامود إنارة فى الطريق المتجه من "ميدان جهينة - ميدان لبنان" بمدينة 6 أكتوبر بالقرب من مول "هايبر وان"، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد قائد السيارة، ما تسبب فى إصابة قائد السيارة وأحد الركاب.