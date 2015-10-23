ضبط 33 مطلوبًا لتنفيذ أحكام وتحرير 122 مخالفة مرورية بحملة أمنية بالمطار

شنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، حملة أمنية مكبرة شاركت بها جميع الإدارات التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، حيث أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 33 مطلوبًا للجهات الأمنية، و122 مخالفة مرورية.

وأصدر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، تعليمات إلى اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار بوضع خطة أمنية لشن حملة أمنية مكبرة بالمطار، أشرف على تنفيذها العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، الذى قاد مجموعة من ضباط البحث الجنائى بمشاركة إدارات المرور وشرطة السياحة لتنفيذ الحملة.

وأسفرت الحملة التى شارك فى تنفيذها العقيد ياسر عوض مفتش مباحث المطار عن إلقاء القبض على 33 مطلوبًا لتنفيذ أحكام قضائية بلغ مجموعها 51 حكمًا قضائيًا، و3 قضايا تعاطى مخدرات، و7 مندوبين لعدم حصولهم على التصريحات اللازمة من شرطة السياحة، بالإضافة إلى تحرير 122 مخالفة مرورية.

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