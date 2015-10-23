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القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة بالإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث أبوصوير، من القبض على عاطل بحوزته 20 قرصًا مخدرًا بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد فهمى عبد الصمد رئيس مباحث أبوصوير والقوة المرافقة له بالقبض على المدعو (م.ح.س)، 36 سنة عاطل مقيم المسخوطة ــ دائرة المركز، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته عدد (20) قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالى قدره 200 جنيه وتليفون محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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