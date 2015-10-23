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التحفظ على طن ونصف منتجات مجهولة المصدر عثر عليها داخل مصنع بأكتوبر

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التحفظ على طن ونصف منتجات مجهولة المصدر عثر عليها داخل مصنع بأكتوبر التحفظ على طن ونصف منتجات مجهولة المصدر عثر عليها داخل مصنع بأكتوبر
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على كمية طن ونصف من المنتجات مجهولة المصدر، تم ضبطها داخل مصنع لإنتاج "الحلاوة الطحينية" بمدينة 6 أكتوبر، وعرضها على وزارة الصحة لإفادة النيابة بتقرير عنها.

كانت معلومات قد وردت لمدير إدارة شرطة بالجيزة تفيد قيام "ع. م"، صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع الحلاوة الطحينية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج (السمسم والزيوت النباتية) مجهولة المصدر، واستخدامها فى تصنيع الحلاوة الطحينية وتعبئتها فى عبوات بلاستيكية رديئة الصنع وغير صالحة للاستخدام فى حفظ المواد الغذائية، وتدوين عناوين وبيانات على العبوات مخالفة للحقيقة لتضليل الجهات الرقابية، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات العامة.

تم شن حملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية استهدفت المصنع وأسفرت عن القبض على "ع. م"، أحد العاملين بالمصنع، وضبط طن ونصف من المنتجات والخامات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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