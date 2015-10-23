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كتلة "الصحوة الوطنية": سنقيم دعوى قضائية لإعادة الاقتراع فى قطاع الصعيد

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كتلة "الصحوة الوطنية": سنقيم دعوى قضائية لإعادة الاقتراع فى قطاع الصعيد كتلة "الصحوة الوطنية": سنقيم دعوى قضائية لإعادة الاقتراع فى قطاع الصعيد
قال أحمد حسن منسق قائمة كتلة الصحوة الوطنية، التى شاركت فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بقطاع الصعيد، إن كتلة الصحوة الوطنية أقامت دعوى أمام القضاء الإدارى حملت رقم 3519 بالشق المستعجل لوقف إعلان نتائج الانتخابات لنظام القوائم، وإعادة الاقتراع مرة أخرى عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وأضاف منسق قائمة كتلة الصحوة الوطنية فى تصريحات خاصة، أنه نظرًا لبعض التجاوزات والخروقات التى شابت الإجراءات، ومنها منع بعض مندوبى القائمة من حضور الفرز فى بعض اللجان، وكذلك عمليات التوجيه التى وقعت فى بعض اللجان، على حد قوله فى الدعوى.

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