بالفيديو: الأفضل والأسوأ والأطرف في افتتاحية الدوري المصري

"لا تفقد الكرة مهما كان الثمن" هذا كان أحد أبرز ملامح الظهور الأول لجوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في مباراته الأولى مع الفريق.

وبدأ بيسيرو مهمته مع الأهلي قبل عدة أيام واستطاع أن يقود الفريق للفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد في ختام الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويرصد FilGoal.com أبرز 4 ملامح في ظهور المدرب البرتغالي الأول مع الأهلي.

الضغط المبكر

الأهلي كان يضغط على طلائع الجيش مبكرا للغاية من قبل منتصف ملعب الفريق العسكري فلم يعطيه فرصة حتى للوصول إلى خط الوسط.

وكان ضغط الأهلي يبدأ من المهاجم جون أنطوي ويليه الثلاثي رمضان صبحي، عبد الله السعيد، ووليد سليمان.

هذا كله جعل طلائع الجيش يظهر بلا خطورة على مرمى شريف إكرامي.

الاستحواذ ثم الاستحواذ

بيسيرو من المدربين الذين يحبون أن يسيطر فريقهم على الكرة وهذا كان جليا خلال لقاء الجيش.

فالأهلي كان يظل مستحوذا على الكرة كثيرا ويمررها بين أقدام لاعبيه محاولا الاختراق من طرفي الملعب عن طريق رمضان صبحي ووليد سليمان.

ولكن عانى الأهلي كثيرا لتسجيل هدفا مع سد طلائع الجيش لطرفي الملعب وتألق حارس المرمى محمد بسام.

كل هذا دفع بيسيرو للجوء للحل الذي يفضله دائما هو وسط الملعب بدلا من زيادة القوة الهجومية.

الحل البرتغالي

"هو رجل برتغالي منظم جدا، يجيد الكرة الهجومية لكنه كذلك مدرب متوازن للغاية. ولا يأتي الهجوم على حساب هذا التوازن" هكذا تحدث نجم الكرة السعودية نواف التمياط عن بيسيرو في وقت سابق لـFilGoal.com.

وفي ظل سيطرة التعادل على نتيجة المباراة ودخولها لمراحلها الأخيرة لم يدفع المدرب البرتغالي بمهاجم ثان بجوار جون أنطوي بل لجأ إلى صالح جمعة ليشارك بدلا من وليد سليمان.

وبعد أربع دقائق فقط مرر صالح جمعة كرة بينية متقنة لجون أنطوي ارتدت إلى وسط الملعب سدد عبد الله السعيد في الشباك.

هذه هي كانت المرة الأولى التي يخترق فيها الأهلي من عمق الملعب خلال المباراة.

وبعد ذلك اعتمد الأهلي أكثر عن اختراق الجيش من عمق الملعب بدلا من طرفيه.

الكرات الثابتة

خلال الحصص التدريبية الأولى لبيسيرو مع الأهلي اعتمد المدرب البرتغالي على تنفيذ الركلات الثابتة بطريقة مختلفة وكان يقوم بإيقاف المران من أجل تصحيح أخطاء اللاعبين.

وخلال لقاء الجيش لم ينفذ الأهلي الكرات الثابتة بطريقة جيدة خلال الشوط الأول، ولكنها اختلفت في الشوط الثاني ووضح جليا اعتماد الفريق على إرسال العرضيات لأحمد حجازي لاستغلال طوله.